Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warisan Ali Sadikin, Pj Gubernur Harap PRJ Dongkrak Ekonomi Domestik

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |05:37 WIB
Warisan Ali Sadikin, Pj Gubernur Harap PRJ Dongkrak Ekonomi Domestik
Pekan Raya Jakarta 2023. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membeberkan perjalanan Jakarta Fair Kemayoran (JFK). Menurutnya, acara initerinspirasi dari Pasar malam Gambir yang digandrungi pada 1968.

Saat itu, Heru melanjutkan, kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Monas diusulkan Syamsudin Bahar selaku Ketua Kadin 1968 sebagai ajang pameran untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri.

"Usulan tersebut disambut baik Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang ingin menyatukan berbagai kegiatan pasar malam yang saat itu tersebar di sejumlah wilayah menjadi Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta," ujar Heru di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Kemudian, lanjut Heru, perayaan tersebut lambat laun berubah menjadi gelaran menuju ulang tahun kota Jakarta.

"Sehingga Pekan Raya Jakarta menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Kota Jakarta," imbuhnya.

Heru memaparkan, gelaran Jakarta Fair terus bertransformasi menjadi ajang pameran modern yang menampilkan produk unggulan tanah air dan internasional. Tahun 2023, Jakarta Fair memasuki penyelenggaraan pameran ke-54.

"Perjalanan panjang ini membuktikan konsistensi dalam menampilkan pameran multiproduk berkualitas, Jakarta Fair sebagai salah satu pameran terbesar, terlama dan terlengkap di kawasan Asia Tenggara," imbuhnya.

Untuk itu, Heru mengajak semua pihak menjadikan kegiatan Jakarta Fair sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi domestik, mengoptimalkan potensi produk lokal dan mendorong pertumbuhan industri serta bernegara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/338/3155030/jakarta_fair_2025-2Tmn_large.jpg
Pesta Kembang Api Meriahkan Penutupan Jakarta Fair 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149104/sejarah-hdSs_large.jpg
Selayang Pandang Sejarah Pasar Gambir untuk Rayakan HUT Ratu Wilhelmina hingga Jadi Jakarta Fair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/338/3144645/begini_cara_jakarta_fair_kemayoran_antisipasi_ormas_kuasai_parkiran-y0i7_large.jpg
Begini Cara Jakarta Fair Kemayoran Antisipasi Ormas Kuasai Parkiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034359/jakarta-fair-2024-berakhir-bukukan-transaksi-rp7-5-triliun-selama-33-hari-a3CGKDEQBR.jpg
Jakarta Fair 2024 Berakhir, Bukukan Transaksi Rp7,5 triliun Selama 33 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/338/3024622/heru-budi-tak-hadiri-puncak-jakarta-fair-2024-rapat-sampai-malam-CnWXDEpat6.jpg
Heru Budi Tak Hadiri Puncak Jakarta Fair 2024: Rapat Sampai Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024456/hadiri-jakarta-fair-kemayoran-anies-jakarta-tetap-pusat-perekonomian-indonesia-gk4h2znEGm.jpg
Hadiri Jakarta Fair Kemayoran, Anies: Jakarta Tetap Pusat Perekonomian Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement