Warisan Ali Sadikin, Pj Gubernur Harap PRJ Dongkrak Ekonomi Domestik

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membeberkan perjalanan Jakarta Fair Kemayoran (JFK). Menurutnya, acara initerinspirasi dari Pasar malam Gambir yang digandrungi pada 1968.

Saat itu, Heru melanjutkan, kegiatan yang diselenggarakan di kawasan Monas diusulkan Syamsudin Bahar selaku Ketua Kadin 1968 sebagai ajang pameran untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri.

"Usulan tersebut disambut baik Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang ingin menyatukan berbagai kegiatan pasar malam yang saat itu tersebar di sejumlah wilayah menjadi Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta," ujar Heru di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Kemudian, lanjut Heru, perayaan tersebut lambat laun berubah menjadi gelaran menuju ulang tahun kota Jakarta.

"Sehingga Pekan Raya Jakarta menjadi agenda rutin tahunan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Kota Jakarta," imbuhnya.

Heru memaparkan, gelaran Jakarta Fair terus bertransformasi menjadi ajang pameran modern yang menampilkan produk unggulan tanah air dan internasional. Tahun 2023, Jakarta Fair memasuki penyelenggaraan pameran ke-54.

"Perjalanan panjang ini membuktikan konsistensi dalam menampilkan pameran multiproduk berkualitas, Jakarta Fair sebagai salah satu pameran terbesar, terlama dan terlengkap di kawasan Asia Tenggara," imbuhnya.

Untuk itu, Heru mengajak semua pihak menjadikan kegiatan Jakarta Fair sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi domestik, mengoptimalkan potensi produk lokal dan mendorong pertumbuhan industri serta bernegara.