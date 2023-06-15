Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waktu Tempuh Transjakarta Rute Bandara Soetta Ditargetkan Maksimal 90 Menit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:11 WIB
Waktu Tempuh Transjakarta Rute Bandara Soetta Ditargetkan Maksimal 90 Menit
Transjakarta. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan rute bus Transjakarta yang menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat ditempuh maksimal 90 menit.

"Maksimum 90 menit dengan tingkat kepadatan yang ada sekarang," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dikutip Kamis (15/6/2023).

Namun, Syafrin menjelaskan, waktu tempuh dengan menggunakan armada Transjakarta akan ditetapkan saat uji coba pada Juli.

"Nah itu yang akan ditetapkan saat uji coba nanti, karena mereka Transjakarta tentu harus bisa memenuhi pelayanan minimum yang sudah ada," ujarnya.

Selain itu, Syafrin menjelaskan, dibukanya rute baru layanan bus Transjakarta ke Bandara Soetta lantaran guna mengisi segmentasi kekosongan bagi para karyawan.

"Ada kekosongan di segmen tertentu, untuk segmen penumpang yang akan melanjutkan dengan penerbangan udara. Segmen untuk pekerja misalnya, belum ada yang mengisi layanan itu. Maka Transjakarta akan mengisi kekosongan layanan di segmen itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
