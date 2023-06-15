Lokasi Samsat Keliling untuk Bayar Pajak Kendaraan

, Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:24 WIB

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling hari ini, Kamis (15/6/2023).

Layanan Samsat Keliling untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi TMC Polda Metro Jaya, berikut ini 14 wilayah Jadetabek yang tersedia:

1. Samling Jakpus : Halaman Parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng Pukul 08.00-14.00 WIB.

2. Samling Jakut : Hal parkir Samsat dan Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Pukul 08.00-14.00 WIB.

3. Samling Jakbar : Mall Citraland Jakbar Pukul 09.00-14.00 WIB.

4. Samling Jaksel : Lapangan parkir Samsat Jaksel dan Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Pukul 08.00-14.00 WIB.

5. Samling Jaktim Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramaj Jati Pukul 08.00-15.00 WIB.

6. Samling Kota Tangerang : Halaman parkir Samsat Kota Tangerang, Perum Magnolia Jatiuwung dan Perumnas 2 Karawaci Pukul 08.00-14.00 WIB.