Sidang Lanjutan Mario Dandy, 5 Saksi Bakal Dihadirkan

JAKARTA - Mario Dandy dan Shane Lukas kembali menjalani sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (15/6/2023). Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi.

Setidaknya, ada 5 saksi yang diperiksa hari ini.

"Ada lima orang dari sekurity komplek pada sidang kali ini," ujar pengacara keluarga anak D, Mellisa Anggraini pada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, dari informasi yang diterimanya pada sidang Mario dan Shane pada Kamis (15/6/2023) ini, ada lima saksi dari pihak keamanan yang bakal dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, dia tak bisa memastikan identitas para petugas keamanan tersebut.