HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Tukar Kartu, Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:02 WIB
Modus Tukar Kartu, Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap
Pelaku spesialis ganjal ATM ditangkap. (Ist)
A
A
A

TANGERANG - Pelaku spesialis pencurian dengan modus ganjal ATM berinisial AR (40) ditangkap jajaran Polsek Pinang, Polres Metro Tangerang Kota. Sementara salah satu kawan pelaku kabur saat disergap polisi.

Kapolsek Pinang, Iptu Hendi Setiawan menuturkan peristiwa pencurian dengan pemberatan ini menimpa dua korban, yaitu BSF (66) warga Karang Tengah, Kota Tangerang dan J (60) warga Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengalami pencurian di lokasi yang sama dengan waktu berbeda.

"Kejadian itu pada 16 Februari 2023 pukul 18.00 WIB dan 12 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di ATM Center Rest Area KM. 14.0 arah Merak-Jakarta Kelurahan Kunciran Jaya, Pinang, Kota Tangerang," kata Hendi dalam keterangannya Kamis, (15/6/2023).

Saat itu korban yang hendak bertransaksi di mesin ATM kesulitan memasukkan kartunya dan terjadi kendala. Kartu ATM tersebut tidak bisa dimasukkan secara utuh dan tidak bisa dicabut. Kemudian pelaku datang menawarkan diri untuk membantu korban. Namun rupanya tanpa sadar, kartu ATM korban ditukar dan juga memberi akses PIN pada pelaku.

"Saat itu lalu datang dua yang diduga pelaku mencoba menawarkan diri untuk membantu. Pada saat membantu tersebut ternyata menukar ATM-nya, dan korban terbujuk untuk memencet PIN yang biasa digunakan untuk mengakses ATM tersebut," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
