HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Mario Dandy, PN Jaksel Dihiasi Karangan Bunga Justice for David

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:12 WIB
Sidang Mario Dandy, PN Jaksel Dihiasi Karangan Bunga Justice for David
Karangan bunga hiasi PN Jaksel jelang sidang Mario Dandy. (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali bakal menggelar sidang kasus penganiayaan anak David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Kamis (15/6/2023) ini. Tampak area depan Gedung PN Jakarta Selatan dipenuhi karangan bunga bertuliskan Justice for David.

Berdasarkan pantauan di lokasi, karangan bunga yang mendukung agar sidang kasus penganiayaan anak David itu dilakukan secara adil bertebaran di pagar depan gedung pengadilan. Namun, tak diketahui siapa pengirim karangan bunga tersebut lantaran tak tertulis pengirimnya, umumnya hanya bertuliskan #KawalDavid dan Justice for David.

Sementara itu, area dalam pengadilan tampak dijaga kepolisian di pintu masuk depan gedung pengadilan dan sekitar area persidangan. Hanya saja, hingga kini sidang beragendakan pemeriksaan saksi-saksi itu masih belum digelar.

Mario Dandy dan Shane Lukas selaku terdakwa dalam kasus penganiayaan anak D itu telah tiba di PN Jakarta Selatan pada Kamis (15/6/2023) sekira pukul 09.40 WIB. Keduanya datang diantar dengan mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
