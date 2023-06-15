Ada Sidang Putusan Sistem Pemilu, Jalan Depan Gedung MK Ditutup!

Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup (Foto: Danandaya Arya Putra)

JAKARTA - Petugas Kepolisian telah menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat tepatnya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Pengendara dari Jalan Merdeka Barat Utara maupun dan Jalan MH Thamrin sudah tidak melintas.

"Iya sudah ditutup," ujar petugas kepolisian, Kamis (15/6/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, penutupan itu berlangsung sekitar pukul 09.40 Wib. Terlihat tidak ada pengendara yang melintasin Jalan Merdeka Barat.

Penutupan ini dilakukan, jelang sidang sistem Pemilu 2024 yang akan diputuskan MK. Sidang putusan proporsional terbuka atau tertutup rencananya akan berlangsung pukul 09.30 WIB.

Selain penutupan Jalan Merdeka Barat, nampak juga dua mobil baja taktis jenis wilf, dan 1 mobil baja taktis jenis Barracuda. Para polisi berpakaian Brimob juga nampak berjaga di Gedung MK.

Gugatan judicial review ini diajukan enam orang pemohon pada 14 November 2022. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (kader PDIP), Yuwono Pintadi (kader Nasdem), Fahrurrozi dan Ibnu Rachman Jaya.

Selain itu, ada juga Riyanto dan Nono Marijono. Keenamnya juga menunjuk Sururudin dan Iwan Maftukhan sebagai kuasa hukumnya. Mereka meminta MK mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.