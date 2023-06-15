Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Sidang Putusan Sistem Pemilu, Jalan Depan Gedung MK Ditutup!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:15 WIB
Ada Sidang Putusan Sistem Pemilu, Jalan Depan Gedung MK Ditutup!
Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat ditutup (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Petugas Kepolisian telah menutup akses Jalan Medan Merdeka Barat tepatnya di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Pengendara dari Jalan Merdeka Barat Utara maupun dan Jalan MH Thamrin sudah tidak melintas.

"Iya sudah ditutup," ujar petugas kepolisian, Kamis (15/6/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia, penutupan itu berlangsung sekitar pukul 09.40 Wib. Terlihat tidak ada pengendara yang melintasin Jalan Merdeka Barat.

Penutupan ini dilakukan, jelang sidang sistem Pemilu 2024 yang akan diputuskan MK. Sidang putusan proporsional terbuka atau tertutup rencananya akan berlangsung pukul 09.30 WIB.

Selain penutupan Jalan Merdeka Barat, nampak juga dua mobil baja taktis jenis wilf, dan 1 mobil baja taktis jenis Barracuda. Para polisi berpakaian Brimob juga nampak berjaga di Gedung MK.

Gugatan judicial review ini diajukan enam orang pemohon pada 14 November 2022. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (kader PDIP), Yuwono Pintadi (kader Nasdem), Fahrurrozi dan Ibnu Rachman Jaya.

Selain itu, ada juga Riyanto dan Nono Marijono. Keenamnya juga menunjuk Sururudin dan Iwan Maftukhan sebagai kuasa hukumnya. Mereka meminta MK mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187408/ilustrasi_macet-FNay_large.jpg
Ada Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja di Senayan, Waspada Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172364/rocky_gerung-joEb_large.jpg
Korlantas Larang Rotator-Strobo, Rocky Gerung Sebut 'Tot Tot Wuk Wuk' Bikin Stres di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171588/strobo-ZFDh_large.jpg
Rotator 'Tot Tot Wuk Wuk' Dilarang, Masihkah Terdengar di Ruas Jalan Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171357/lampu-b3Cw_large.jpg
Dukung Pembekuan Sirene, Analis: Pengawalan Banyak Disalahgunakan Oknum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171310/agus-8AZc_large.jpg
Kakorlantas Larang Penggunaan Sirene Khusus saat Adzan hingga Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/338/3167945/lalu_lintas-mjBW_large.jpg
Lalu Lintas Normal, Contraflow di Tol Japek Arah Cikampek Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement