HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Mengenaskan di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |10:41 WIB
Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Mengenaskan di Bogor
Ilustrasi kecelakaan motor (Foto: Antara)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dan pikap terjadi di Jalan Raya Dramaga tepatnya Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Rabu 14 Juni 2023 malam. Awalnya, motor Honda Sonic melaju dari arah Laladon menuju Leuwiliang.

"Di TKP bergerak ke kanan mendahului kendaraan minibus identitas tidak diketahui (melanjutkan perjalanan)," kata Angga, Kamis (15/6/2023).

Pada saat mendahului, dari arah berlawanan datang kendaraan Mitsubishi pikap. Sehingga, kecelakaan antara kedua kendaraan tersebut tak terhindarkan.

"Pengendara motor meninggal dunia di TKP dan dibawa ke RSUD Leuwiliang," ujarnya.

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Selanjutnya, kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan sementara oleh polisi.

"Melakukan pemeriksaan saksi dan pengamanan barang bukti," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
