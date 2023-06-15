Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Baliho Raksasa di Cibinong Miring Bikin Cemas Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:02 WIB
<i>Ngeri</i>! Baliho Raksasa di Cibinong Miring Bikin Cemas Warga
Baliho miring ancam keselamatan warga. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Sebuah baliho raksasa yang berada di kawasan Pasar Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, nyaris roboh. Baliho tersebut kondisinya miring dan mengancam keselamatan warga.

Menurut salah satu warga, Osmar (55), baliho tersebut miring akibat hujan angin pada Rabu 13 Juni 2023. Kondisi itu diperparah dengan bagian pangkal tiang yang memang sudah keropos termakan usia.

"Rusaknya kemarin pas hujan angin. Memang kalau bawahnya sudah keropos. Cuma kalau miringnya kemarin, ini mah harus dibongkar, ngeri," kata Osmar kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Dia berharap agar pihak terkait segera memperbaiki baliho tersebut. Karena, tidak menutup kemungkinan kondisinya akan semakin parah atau bahkan toboh.

"Itu makanya cepat dah direspons, udah ada 15 tahun ini," ungkapnya

Sementara itu, pengendara motor Rizky (25) yang melintas juga mengaku khawatir dengan kondisi baliho tersebut. Sebab, kawasan tersebut kerap dilewatinya ketika berangkat dan pulang bekerja.

"Ngeri juga sih kalau tiba-tiba roboh, apalagi kan beberapa hari lagi hujan deras. Tiap hari saya juga lewat sini, jadi makin ngeri," ucap Rizky.

