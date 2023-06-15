Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Pemotor di Cakung Menyerahkan Diri, Ternyata Tetangga Korban

JAKARTA - Pelaku tabrak lari yang melindas pemotor Honda PCX hingga tewas di pintu masuk Tol Cakung - Kelapa Gading, kini telah menyerahkan diri ke Kepolisian Unit Laka Lantas Satuan Wilayah (Satwilantas) Jakarta Timur, pada Rabu (14/6/2023) malam. Pelaku yang mengendarai mobil minibus Avanza, OS (26), diketahui merupakan tetangga dekat korban, MBP (34), berdomisili di Bekasi.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis menjelaskan OS mengaku rumahnya hanya beberapa blok saja dari rumah MBP.

"Korban dan pelaku hanya berbeda blok saja, masih dekat, masih satu komplek perumahan," kata Darwis saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).

Darwis menuturkan, aksi kejar-kejaran antara pelaku dan korban itu terjadi karena percekcokan adu mulut. Mereka berdua, lanjut Darwis, sempat bersenggolan kendaraan di 500 meter dari lokasi kejadian.

"Pelaku dan korban sampai berhenti di depan Polsek Cakung, dan korban sempat menendang kaca spion mobil hingga patah," tutur Darwis.

Karena tidak terima diperlakukan oleh korban, OS pun mengejar MBP hingga kemudian disenggol secara sengaja hingga berujung terlindas.

"Dikejar sama pelaku, sampai depan pintu Tol Cakung - Kelapa Gading, baru itu korban tertabrak dari belakang hingga jatuh, dan terlindas," terang Darwis.