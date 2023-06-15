Kesaksian Satpam Usai David Dianiaya, Dibentak Mario hingga Ingin Memborgolnya

JAKARTA - Salah seorang Satpam Green Permata Residence, Abdul Rasyid mengatakan, dia sempat menegur Mario Dandy usai penganiayaan terhadap David Ozora di kompleks perumahan tersebut. Namun, saat itu dia malah dibentak-bentak Mario Dandy. Rasyid pun berniat ingin memborgol Mario.

"Waktu itu Mario masih emosi. Dia tahu-tahu bentak saya. Coba bagaimana perasaan bapak kalau keluarga bapak dilecehkan?" ujar Rasyid saat bersaksi dalam persidangan kasus penganiayaan David Ozora terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas di PN Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Rasyid mengaku dibentak-bentak Mario saat dia menegur anak Rafael Alun itu Mario di lokasi kejadian usai aksi penganiayaan terhadap David. Mario membentak sambil bertanya padanya. bagaimana perasaannya manakala ada anggota keluarganya yang dilecehkan.

"Sadara bilang kalau Mario emosi, apa yang saudara lihat? Apa dalam wajahnya (tergambar) sehingga saudara kok mengatakan emosi?" tanya hakim.

"Gerakannya masih rnggak bisa tenang pada saat itu. Jadi jalan sono-jalan sini," jawab Rasyid.

Rasyi mengungkap, dia mengikuti Mario yang saat itu dalam kondisi bolak-balik tak karuan. Mario tampak seperti baru saja berolahraga dengan kondisi berkeringat, gerah, dan tampang emosi hingga Mario membentaknya.