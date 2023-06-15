Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Satpam Usai David Dianiaya, Dibentak Mario hingga Ingin Memborgolnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:20 WIB
Kesaksian Satpam Usai David Dianiaya, Dibentak Mario hingga Ingin Memborgolnya
Mario Dandy Satriyo. (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Salah seorang Satpam Green Permata Residence, Abdul Rasyid mengatakan, dia sempat menegur Mario Dandy usai penganiayaan terhadap David Ozora di kompleks perumahan tersebut. Namun, saat itu dia malah dibentak-bentak Mario Dandy. Rasyid pun berniat ingin memborgol Mario.

"Waktu itu Mario masih emosi. Dia tahu-tahu bentak saya. Coba bagaimana perasaan bapak kalau keluarga bapak dilecehkan?" ujar Rasyid saat bersaksi dalam persidangan kasus penganiayaan David Ozora terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas di PN Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Rasyid mengaku dibentak-bentak Mario saat dia menegur anak Rafael Alun itu Mario di lokasi kejadian usai aksi penganiayaan terhadap David. Mario membentak sambil bertanya padanya. bagaimana perasaannya manakala ada anggota keluarganya yang dilecehkan.

"Sadara bilang kalau Mario emosi, apa yang saudara lihat? Apa dalam wajahnya (tergambar) sehingga saudara kok mengatakan emosi?" tanya hakim.

"Gerakannya masih rnggak bisa tenang pada saat itu. Jadi jalan sono-jalan sini," jawab Rasyid.

Rasyi mengungkap, dia mengikuti Mario yang saat itu dalam kondisi bolak-balik tak karuan. Mario tampak seperti baru saja berolahraga dengan kondisi berkeringat, gerah, dan tampang emosi hingga Mario membentaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement