HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpam Sebut Mario Dandy Datangi Perumahan Tanpa Izin dan Ganti Baju 3 Kali

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:33 WIB
Satpam Sebut Mario Dandy Datangi Perumahan Tanpa Izin dan Ganti Baju 3 Kali
Mario Dandy dan Shane Lukas. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu Satpam Green Permata Residence, Abdul Rasyid mengatakan, sebelum melakukan penganiayaan terhadap anak D, Mario Dandy Cs diketahui masuk ke komplek perumahan tanpa izin. Dia juga berganti baju 3 kali pasca melakukan penganiayaannya.

Rasyid mengatakan, saat kejadian dia merupakan Komandan Regu Satpam perumahan, yang mana saat itu dia bertugas bersama 6 satpam lainnya. Sejatinya, untuk bisa masuk ke dalam komplek perumahan itu harus izin terlebih dahulu.

"Sesuai SOP harus (izin dahulu), menukar identitas, kartu akses," ujar Rasyid di persidangan, Kamis (16/6/2023).

 BACA JUGA:

"Itu SOP-nya, tapi pada malam hari itu di gerbang masuknya itu, ada enggak izin masuknya sehingga diketahui jam berapa masuknya, ada enggak?" tanya hakim.

"Saya tahu, karena posisi saya di belakang. Saya tahu kejadian masuknya itu setelah evaluasi tugas, berarti setelah selesai tugas. Saya baru tanyakan anggota, nah ternyata memang tidak ada," tutur Rasyid.

Rasyid menerangkan, saat kejadian, dia tak tahu adanya mobil Rubicoon yang memasuki komplek perumahan. Dia baru tahu pasca kejadian tentang waktu masuk mobil Rubicoon tersebut, itu pun pasca dia membukan rekaman CCTV di komplek perumahan tersebut.

 BACA JUGA:

"Masuknya sekitar jam 7 (malam), jam 19.00 WIB pelaku kurang lebih," jelasnya.

Sementara itu, kala ditanyai Jaksa soal pakaian yang digunakan Mario Dandy dan Shane sambil menunjukan bukti pakaian, dia menyebutkan kalau Mario Dandy sempat memakai pakaian yang berbeda-beda. Adapun Shane seingatnya mengenakan kemeja biru lengan pendek dan bercelana jeans.

Halaman:
1 2
      
