5 Fakta Pelaku Tabrak Lari yang Tewaskan Tetangganya, Serahkan Diri Usai Disuruh Mama

JAKARTA – Lima fakta pelaku tabrak lari di Cakung yang tewaskan tetangganya sendiri, Moses Bagus Prakoso (MBP) akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Berikut ini lima faktanya yang dirangkum Okezone, Kamis (15/6/2023).

1. Pelaku Menyerahkan Diri

Pelaku tabrak lari yang melindas pemotor Honda PCX hingga tewas di pintu masuk Tol Cakung - Kelapa Gading, kini telah menyerahkan diri ke Kepolisian Unit Laka Lantas Satuan Wilayah (Satwilantas) Jakarta Timur, pada Rabu (14/6/2023) malam.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis menjelaskan OS mengaku rumahnya hanya beberapa blok saja dari rumah korban Moses.

"Korban dan pelaku hanya berbeda blok saja, masih dekat, masih satu komplek perumahan," kata Darwis saat dihubungi, Kamis (15/6/2023).

2. Pelaku Sempat Cekcok Sebelum Tabrak Korban

Pelaku yang mengendarai mobil minibus Avanza, OS (26), diketahui merupakan tetangga dekat korban, MBP (34), berdomisili di Bekasi.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis Yunarta, menuturkan, aksi kejar-kejaran antara pelaku dan korban itu terjadi karena percekcokan adu mulut. Mereka berdua, lanjut Darwis, sempat bersenggolan kendaraan di 500 meter dari lokasi kejadian.

"Pelaku dan korban sampai berhenti di depan Polsek Cakung, dan korban sempat menendang kaca spion mobil hingga patah," tutur Darwis.

3. Serahkan Diri Usai Disuruh Mama

Saat kecelakaan tabrak lari terjadi, OS bersama ibunya di mobil. Saat itu pelaku hendak menyerahkan diri, namun sempat bingung untuk ke mana.

Mereka menyerahkan diri setelah mengetahui kejadian itu viral di media sosial. Setelah itu, ibunya meminta OS untuk menyerahkan diri mereka ke pihak kepolisian.