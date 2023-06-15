Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satpam Menangis Ceritakan Detik-Detik Kondisi David Bersimbah Darah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:36 WIB
Satpam Menangis Ceritakan Detik-Detik Kondisi David Bersimbah Darah
Satpam perumahan menangis saat menceritakan kondisi David Ozora bersimbah darah (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu Satpam Green Permata Residence, Asum menangis saat menceritakan detik-detik kondisi David Ozora yang penuh darah pasca dianiaya Mario Dandy.

Menurut Asum, saat dia tiba di lokasi kejadian, dia melihat anak D sudah dalam posisi diangku oleh saksi Natali. Dia tak terlalu memperhatikan kondisi korban kala itu lantaran dia tak tahan saat melihat darah.

"Bagaimana kondisi korban saat itu? Kondisi korban masih bernapas atau bagaimana?" tanya Ketua majelis hakim, Alimin Ribut di persidangan, Kamis (15/6/2023).

"Maaf Yang Mulia karena saya lihat darah enggak tahan, saya lihat si korban ini darahnya sudah gak tahan. Saya waktu itu lihat korban tidak bergerak," jawab Asum.

Menurutnya, tak lama anak D lantas diangkat ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan. Meski dia sejatinya tak tahan kala itu melihat kondisi korban, dia tetap membantu mengangkat korban pada bagian badannya untuk dimasukan ke dalam mobil.

"Saya yang angkat bagian badan Yang Mulia, pak Ali pegang posisi kepala, si Shane juga membantu kaki Yang Mulia, lalu saya di dalam (mobil) tapi karena saya tak tahan melihat korban saya langsung turun dari mobil dan langsung diganti Ali," tutur Asum sambil menangis menunduk.

Ali yang sempat menangis itu menjelaskan, dia tak ikut ke rumah sakit mengawal korban lantaran tak tahan melihat kondisi korban yang tampak kaku tak bergerak.

Alhasil, Satpam Muhammad Ali lah yang mengawal korban di dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement