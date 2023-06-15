Satpam Menangis Ceritakan Detik-Detik Kondisi David Bersimbah Darah

JAKARTA - Salah satu Satpam Green Permata Residence, Asum menangis saat menceritakan detik-detik kondisi David Ozora yang penuh darah pasca dianiaya Mario Dandy.

Menurut Asum, saat dia tiba di lokasi kejadian, dia melihat anak D sudah dalam posisi diangku oleh saksi Natali. Dia tak terlalu memperhatikan kondisi korban kala itu lantaran dia tak tahan saat melihat darah.

"Bagaimana kondisi korban saat itu? Kondisi korban masih bernapas atau bagaimana?" tanya Ketua majelis hakim, Alimin Ribut di persidangan, Kamis (15/6/2023).

"Maaf Yang Mulia karena saya lihat darah enggak tahan, saya lihat si korban ini darahnya sudah gak tahan. Saya waktu itu lihat korban tidak bergerak," jawab Asum.

Menurutnya, tak lama anak D lantas diangkat ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan. Meski dia sejatinya tak tahan kala itu melihat kondisi korban, dia tetap membantu mengangkat korban pada bagian badannya untuk dimasukan ke dalam mobil.

"Saya yang angkat bagian badan Yang Mulia, pak Ali pegang posisi kepala, si Shane juga membantu kaki Yang Mulia, lalu saya di dalam (mobil) tapi karena saya tak tahan melihat korban saya langsung turun dari mobil dan langsung diganti Ali," tutur Asum sambil menangis menunduk.

Ali yang sempat menangis itu menjelaskan, dia tak ikut ke rumah sakit mengawal korban lantaran tak tahan melihat kondisi korban yang tampak kaku tak bergerak.

Alhasil, Satpam Muhammad Ali lah yang mengawal korban di dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.