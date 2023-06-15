Viral Penjual Cilok Duel Lawan Begal di Depok, Polisi Selidiki

DEPOK - Polsek Pancoran Mas mengecek kebenaran kabar penjual cilok diduga duel melawan begal saat mempertahankan HP miliknya di Gang H. Kimah, Rawadenok, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Pada Rabu (14/6) sekitar pukul 22.30 WIB.

"Sementara belum ada infonya. Nanti biar dicek," kata Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi saat dikonfirmasi, Kamis (15/6/2023).

Tri menambahkan telah mengerahkan anggot dipimpin Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas mencari identitas korban di sekitar lokasi. Sebab, narasi di media sosial Instagram tidak menjelaskan identitas korban penjual cilok.

"Anggota dipimpin Kanit Reskrim sedang cari korbannya di sekitar lokasi. Karena di Instagram belum jelas identitas lengkapnya," ucapnya.

Sebelumnya laman beredar narasi di media sosial yang menjelaskan penjual cilok menjadi korban kekerasan saat begal berusaha merampas HP miliknya.

(Qur'anul Hidayat)