Disebut Tetanggaan, Keluarga Korban Tabrak Lari Cakung Mengaku Tak Kenal Pelaku

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:43 WIB
Disebut Tetanggaan, Keluarga Korban Tabrak Lari Cakung Mengaku Tak Kenal Pelaku
Keluarga korban tabrak lari di Cakung. (Foto: Jonathan S)
A
A
A

BEKASI - Moses Bagus Prakoso (33) tewas dalam kasus tabrak lari di kawasan Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (14/6) kemarin. Penabraknya yaitu OS (26) disebut merupakan tetangga korban yang hanya tinggal beberapa blok.

Meski disebut tetanggaan, pihak keluarga korban mengaku tidak mengenal sosok pelaku. Dalam hal ini, pihak keluarga hanya mengetahui berbagai informasi dari apa yang sudah tersebar.

“Kita jujur enggak tahu (tetanggaan). Kita tidak kenal sama sekali. Mungkin beda blok atau tempat tapi sama-sama di kawasan Harapan Indah,” kata Adik Korban yaitu Nicolas Catra Saputra saat ditemui di Rumah Duka Taman Harapan Baru, Kamis (15/6/2023).

 BACA JUGA:

Pihak keluarga sejauh ini juga belum menerima permintaan maaf dari pihak pelaku. Ia juga menegaskan belum bertemu langsung dengan pihak pelaku.

“Belum sama sekali (dihubungi pihak pelaku). Belum ada permintaan maaf sama sekali,” ungkapnya.

