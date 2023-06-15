Polisi Sita 2.148 Knalpot Bising di Kota Bogor

BOGOR - Sebanyak 2.148 knalpot bising disita polisi di wilayah Kota Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak diberlakukan operasi Februari-Juni 2023.

"Knapot brong ini kita lakukan operasi sudah dari Februari-Juni 2023 total ada 2.148 knalpot brong yang kita operasi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan di Polresta Bogor Kota, Kamis (15/6/2023).

Adapun rinciannya yakni pada Februari sebanyak 50 knalpot, Maret 941 knalpot, April 332 knalpot, Mei 672 knalpot dan Juni 143 knalpot. Dari jumlah tersebut, 300 pelanggar diberikan tilang e-TLE atau manual.

"Ini dilakukan oleh petugas kita yang memiki kewenangan tilang bagi tilang manual atau e-TLE dan sudah sekitar 300 tilang hingga hari ini," jelasnya.

Barang sitaan knalpot bising ini akan dimusnahkn berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Tetapi, juga ada rencana untuk memanfaatkannya menjadi barang yang lebih berguna untuk masyarakat.

"Terhadap barang bukti ini nanti kita akan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk dimusnahkan dengan alat buldozer atau nanti digunakan yang bermanfaat seperti membuat kursi dan lainnya," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)