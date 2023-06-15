Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sita 2.148 Knalpot Bising di Kota Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:01 WIB
Polisi Sita 2.148 Knalpot Bising di Kota Bogor
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 2.148 knalpot bising disita polisi di wilayah Kota Bogor. Jumlah tersebut terhitung sejak diberlakukan operasi Februari-Juni 2023.

"Knapot brong ini kita lakukan operasi sudah dari Februari-Juni 2023 total ada 2.148 knalpot brong yang kita operasi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso kepada wartawan di Polresta Bogor Kota, Kamis (15/6/2023).

Adapun rinciannya yakni pada Februari sebanyak 50 knalpot, Maret 941 knalpot, April 332 knalpot, Mei 672 knalpot dan Juni 143 knalpot. Dari jumlah tersebut, 300 pelanggar diberikan tilang e-TLE atau manual.

"Ini dilakukan oleh petugas kita yang memiki kewenangan tilang bagi tilang manual atau e-TLE dan sudah sekitar 300 tilang hingga hari ini," jelasnya.

Barang sitaan knalpot bising ini akan dimusnahkn berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Tetapi, juga ada rencana untuk memanfaatkannya menjadi barang yang lebih berguna untuk masyarakat.

"Terhadap barang bukti ini nanti kita akan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk dimusnahkan dengan alat buldozer atau nanti digunakan yang bermanfaat seperti membuat kursi dan lainnya," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Bogor Knalpot bising
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179798//polri-HNSn_large.jpg
Polres Bogor Bongkar Peredaran 15 Kg Ganja Asal Aceh hingga Sita Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/338/3160960//kapolres_bogor_akbp_wikha_ardilestanto-Il1Y_large.jpg
Polres Bogor Bangun 6 Dapur SPPG, Dukung Program MBG Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150190//wikha-UgZF_large.jpg
Kapolri Tunjuk AKBP Wikha Ardilestanto Jadi Kapolres Bogor 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/338/3144390//polres_bogor_terima_kuliah_kerja_profesi_peserta_didik_sespimmen_polri-5QRT_large.jpg
Polres Bogor Terima Kuliah Kerja Profesi Peserta Didik Sespimmen Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140321//sejumlah_juru_parkir_liar_dan_anak_jalanan_diamankan_polisi-F6wS_large.jpg
Aparat Gabungan Razia Antipremanisme di Bogor, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/338/3140107//kapolres_bogor-Usbi_large.jpg
Kapolres Bogor Instruksikan Tutup Ruang Premanisme yang Mengintimidasi Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement