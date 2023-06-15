Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tempat Karaoke hingga Pijat di Jakbar Bakal Ditutup pada H-1 Idul Adha

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:53 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat akan menutup tempat hiburan, pada satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Imbauan terkait penutupan tempat hiburan tersebut akan dikoordinasikan melalui WhatsAap (WA) ke tiap pengusaha hiburan di Jakarta Barat.

"Penutupan tempat hiburan tersebut dilakukan untuk menghormati hari suci umat Muslim, yakni hari raya Idul Adha," ungkapnya Kepala Seksi Industri Pariwisata Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat, Sanyoto kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Sanyoto mengatakan, tempat-tempat hiburan yang dimaksud yakni seperti bar, tempat karaoke, tempat pijat, spa dan berbagai macam tempat hiburan lainnya. Nantinya, tempat-tempat hiburan yang ada akan dibuka lagi pada satu hari setelah hari raya Idul Adha.

"Pada H+1 Idul Adha nanti, aktivitas tempat hiburan akan berjalan seperti biasa lagi. Penutupan ini kita lakukan untuk menghormati Idul Adha, jadi harap kerja samanya dari para pelaku usaha tempat hiburan," ungkap dia.

Ia mengatakan, ada 2.259 tempat industri pariwisata di Jakarta Barat, seperti Mall, hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya.

"Jumlah tempat hiburan tidak sampai 10 persen dari jumlah keseluruhan industri pariwisata tersebut," ungkapnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
