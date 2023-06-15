Rem Blong, Tronton Seruduk Truk Boks di GT Ciawi 2

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan dua truk terjadi di Tol Jagorawi tepatnya GT Ciawi 2, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.05 WIB. Awalnya, dua kendaraan yakni truk boks dan truk tronton melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta.

"Menurut pengakuan pengemudi kendaraan pertama (truk boks) sedang transaksi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Tiba-tiba, datang truk tronton dari arah belakang yang langsung menabrak bagian belakang truk boks. Beruntung, kerusakan pada dua kendaraan truk yang terlibat kecelakaan itu tidak terlalu parah.

"Posisi akhir kedua kendaraam normal menghadap utara," tambahnya.

Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Adapun faktor penyebab kecelakaan tersebut diduga karena truk tronton mengalami rem blong.

"Kendaraan lanjut jalan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )