Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rem Blong, Tronton Seruduk Truk Boks di GT Ciawi 2

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:13 WIB
Rem Blong, Tronton Seruduk Truk Boks di GT Ciawi 2
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan dua truk terjadi di Tol Jagorawi tepatnya GT Ciawi 2, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14.05 WIB. Awalnya, dua kendaraan yakni truk boks dan truk tronton melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta.

"Menurut pengakuan pengemudi kendaraan pertama (truk boks) sedang transaksi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Tiba-tiba, datang truk tronton dari arah belakang yang langsung menabrak bagian belakang truk boks. Beruntung, kerusakan pada dua kendaraan truk yang terlibat kecelakaan itu tidak terlalu parah.

"Posisi akhir kedua kendaraam normal menghadap utara," tambahnya.

Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. Adapun faktor penyebab kecelakaan tersebut diduga karena truk tronton mengalami rem blong.

"Kendaraan lanjut jalan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement