WNA India Nekat Selundupkan Berlian Senilai Rp1,5 Miliar di Celana Dalam

TANGERANG - Seorang Warga Negara (WNA) Asing asal India diamankan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta (Soetta), lantaran menyelundupkan berlian. WNA berinisial RA (25) itu ditangkap usai mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (14/6/2023).

Penangkapan ini bermula ketika petugas mencurigai WNA tersebut. Saat digeledah, terdapat berlian seberat 144,27 gram yang disembunyikan di celana dalamnya.

"Petugas menemukan barang itu pada bagian celana dalamnya dengan bukti dua bungkus plastik, disitu kita buka lagi ternyata ada 11 bungkus kertas dengan di dalamnya berisi diduga berlian," ujar KPU Bea dan Cukai Tipe C Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Gatot Sugeng Wibowo saat dihubungi, Kamis, (15/6/2023).

Dia menjelaskan, celana dalam itu sudah dimodifikasi. Terdapat jahitan khusus yang dapat menyembunyikan berlian tersebut. Kata Gatot, nilai berlian itu ditaksir sebesar Rp1,5 Miliar.