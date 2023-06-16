Jejak Idjon Djanbi, Pendiri Kopassus yang Bisa Pisahkan Dunia Militer dan Sipil

JAKARTA - Letkol Inf (Purn) Mochammad Idjon Djanbi, satu tokoh yang ikut andil dalam berdirinya Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Sosoknya begit lekang dalam ingatan masyarakat.

Idjon Djanbi kerap berbaur dengan masyarakat. Dikisahkan sang anak, Heru Djanbi, bahwa sang ayah, Idjon Djanbi memiliki karakter yang bisa membedakan sikap di dunia militer dengan sikap saat berada di lingkungan masyarakat sipil.

BACA JUGA: Kisah Prajurit Kopassus Hadapi Dukun Sakti Anggota G30S PKI yang Kebal Peluru

Heru sangat ingat betul saat ayahnya, Idjon Djanbi diberdayakan di perkebunan.

"Saat dikaryakan di perkebunan, itu salah satu yang saya salut sama beliau. Dia bisa memisahkan antara dua dunia, sipil dan militer. Padahal, itu dua karakter berbeda. Kalau di militer, disiplin yang dipakai. Kalau sipil, sopan santun yang dipakai,” kata Heru berkisah kepada Okezone.

Idjon Djanbi sempat diberdayakan di perkebunan di sekitar Cukul, Pangalengan, Bandung, Kabupaten Bandung. Bukan sesuatu yang baru bagi Idjon Djanbi, karena dirinya sejak kecil menjadi anak petani tulip di Belanda.

Saat di perkebunan, Idjon Djanbi memiliki perlakuan yang berbeda saat bertemu dengan teman-teman militernya dan teman-teman sipil di perkebunan. Sikap itulah yang membuatnya memiliki hubungan yang baik, bahkan masih dikenang masyarakat.

"Kalau sama masyarakat sekitar juga hubungannya baik. Terakhir saya ke Cukul 3 tahun lalu untuk nengok rumah yang dulu, kebetulan ada penduduk yang masih ingat bapak di situ,” katanya.