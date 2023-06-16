Kisah Arif Yoshizumi, Perwira Intelijen Jepang yang Membelot Setelah Bertemu Tan Malaka

JAKARTA – Rasa kagum dan terpesona muncul di hari Tomegoro Yoshizumi, seorang intel militer Jepang, kala berbincang serius dengan seorang pria bernampilan mirip seorang petani di kediaman Ahmad Subardjo, di Jalan Cikini Raya 82 Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu akhir Agustus 1945, tak berapa lama setelah Proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur.

Yoshizumi yang datang sebagai tamu bersama temannya, Shigetada Nishijima, merasa takjub dengan wawasan sekaligus ketajaman berfikir pria itu. Dia berpikir, sangat luar biasa seorang petani fasih bicara tentang Marxisme, strategi gerakan massa, propaganda, peperangan, isu politik internasional, serta cakap berbicara dalam bahasa Belanda.

"Onkruid vergaat toch niet" (alang alang tak dapat musnah kalau tak dicabut sampai ke akar akarnya), kata si tamu.

Yoshizumi adalah Kepala Intelijen Kaigun Bukanfu. Yakni Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Sedangkan Nishijima adalah tangan kanan Laksamana Muda Tadashi Maeda, pimpinan Kaigun Bukanfu yang rumahnya dijadikan tempat menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

"Ini adalah Tan Malaka yang asli," kata Ahmad Subardjo memperkenalkan tamunya seperti ditulis sejarawan Wenri Wanhar dalam Jejak Intel Jepang, Kisah Pembelotan Tomegoro Yoshizumi.

Perkenalan itu membuat kedua pejabat intelijen Jepang itu tercengang. Mereka telah sering mendengar nama Tan Malaka, namun baru kali ini keduanya bertatap muka langsung.

Yoshizumi dan Nishijima langsung mengulurkan tangan, menjabat tangan Tan dengan hangat.