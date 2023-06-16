Gempa M6,9 Suva Kepulauan Fiji, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

, Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |02:08 WIB

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang wilayah Suva, Fiji Island, Jumat (16/6/2023) sekira pukul 01.06 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 22.82 Lintang Selatan - 176.44 Bujur Timur.

"#Gempa Magnitudo: 6.9, Kedalaman: 161 km, 16 Jun 2023 01:06:22 WIB, Koordinat: 22.82 LS-176.44 BB (771 km BaratDaya SUVA-FIJIISLAND)," tulis BMKG.

Menurut BMKG, gempa magnitudo 6,9 tersebut tidak menimbulkan tsunami.