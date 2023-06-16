KPK Periksa Mentan Syahrul Yasin Limpo Pagi Ini

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, pagi ini, Jumat (16/6/2023).

Yasin Limpo akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

"Benar, dijadwalkan untuk hadir besok (hari ini) Jumat (16/6/2023) jam 09.30 WIB di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya.

KPK memastikan telah mengirimkan surat undangan permintaan keterangan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Ali berharap politikus Partai Nasdem tersebut memenuhi panggilan KPK.

"Informasi yang kami peroleh, surat sudah dikirimkan ke yang bersangkutan. Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud," katanya.

Untuk diketahui, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementan. Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. "Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK, sehingga kemudian KPK tindak lanjuti pada proses penegakan hukum," kata Ali, Rabu (14/6/2023).

Ali enggan membeberkan dugaan korupsi apa yang sedang diselidiki KPK di Kementan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi yang sedang diselidiki KPK berkaitan dengan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2019-2023.

(Angkasa Yudhistira)