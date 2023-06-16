Ketua KPK Bakal Bongkar Dugaan Korupsi di Kementan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji bakal membongkar semua dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, saat ini dugaan korupsi tersebut masih di tahap penyelidikan.

Sehingga, KPK belum bisa mengungkap secara terang. "Nanti kita akan ungkap semua, ya. Pada saatnya kita sampaikan," ungkap Firli di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/6/2023).

Firli mengklaim bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan asas-asas dan aturan hukum yang berlaku. Termasuk, soal penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Ia berjanji akan membuka dugaan korupsi tersebut pada waktunya.

"Saya kira di era keterbukaan ini juga kita tidak bisa (selalu) memenuhi keterbukaannya informasi. Walaupun sebenarnya perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan," ungkap Firli.

"Jadi saya kira nanti Anda ikuti saja. Pada saatnya KPK akan menyampaikan apa hasil penyelidikannya," sambungnya.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengklaim, penyelidikan di Kementan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

"Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindaklanjuti pada proses penegakan hukum," beber Ali Fikri.