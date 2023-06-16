Mentan Syahrul Yasin Limpo Ada Kegiatan di India, Batal Diperiksa KPK Hari Ini

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo batal dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (16/6/2023) terkait terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan bahwa batalnya pemeriksaan itu dilakukan lantaran Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang mengikuti kegiatan di India.

“Iya yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan (Syahrul Yasin Limpo) terjadwal kegiatan ke India,” kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Jumat.

Nurul menjelaskan Syahrul Yasin Limpo juga meminta pemeriksaan dilakukan pada 27 Juni mendatang.

“Yang bersangkutan meminta pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023,” ujar dia.

Untuk diketahui, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementan. Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.