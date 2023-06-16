Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mentan Syahrul Yasin Limpo Ada Kegiatan di India, Batal Diperiksa KPK Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:45 WIB
Mentan Syahrul Yasin Limpo Ada Kegiatan di India, Batal Diperiksa KPK Hari Ini
Syahrul Yasin Limpo (Foto: setkab.go.id)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo batal dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (16/6/2023) terkait terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan bahwa batalnya pemeriksaan itu dilakukan lantaran Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang mengikuti kegiatan di India.

“Iya yang bersangkutan memberitahu KPK bahwa yang bersangkutan (Syahrul Yasin Limpo) terjadwal kegiatan ke India,” kata Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Jumat.

Nurul menjelaskan Syahrul Yasin Limpo juga meminta pemeriksaan dilakukan pada 27 Juni mendatang.

“Yang bersangkutan meminta pemeriksaan ditunda ke tanggal 27 Juni 2023,” ujar dia.

Untuk diketahui, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementan. Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement