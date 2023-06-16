Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejaksaan Berwenang Lakukan Penyelidikan dan Penuntutan Kasus Korupsi

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:53 WIB
Kejaksaan Berwenang Lakukan Penyelidikan dan Penuntutan Kasus Korupsi
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Kejaksaan memiliki kewenangan konstitusi untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Tugas tersebut secara tertuang di dalam Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

"Kewenangan konstitusional kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor memang terlihat agak sumir karena tidak diatur secara eksplisit di dalam UUD 1945. Akan tetapi, masuk ke dalam fungsi-fungsi badan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945," ujar Praktisi hukum Mohammad Hisyam Rafsanjani dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

"Ketentuan kewenangan kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor diatur lebih lanjut di dalam UU (Undang-Undang) Kejaksaan," imbuhnya.

Hisyam mengatakan, kewenangan mengusut kasus korupsi juga dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Hal tersebut tertuang dalam UU masing-masing.

"Karena itu, dalam praktik ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan), Polri, kejaksaan, dan KPK mempunyai fungsi supervisi dan/atau koordinasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait proses penegakkan hukum tipikor," ujar anggota Peradi itu.

Kendati demikian, ia mengingatkan, proses penegakan hukum tipikor yang dilakukan ketiga aparat penegak hukum (APH) ini harus tetap mengedepankan prinsip berkeadilan dan kepastian hukum, yang dimandatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

"Peningkatan proses hukum (due process of law) dari penyelidikan kepenyidikan dan kepenuntutan harus terpenuhinya minimal 2 alat bukti, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', 'bukti yang cukup'," tuturnya.

Topik Artikel :
MK korupsi Kejaksaan
