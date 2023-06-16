Mahfud MD Tegaskan Pengembangan Jaringan Komunikasi di PPKT Terus Dilanjutkan

JAKARTA - Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mahfud MD mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku, Rabu 14 Juni 2023.

"Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin," kata Mahfud dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Menko Polhukam itu menjelaskan, sebagai program jangka menengah, pihaknya telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023 waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS).

Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, Kantor TNI, Kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya.

"Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024," kata Mahfud.

Mahfud mengungkapkan bahwa saat ini belum bisa memastikan apakah ada kasus dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat pada kawasan perbatasan.