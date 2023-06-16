Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bersyukur Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945: Rajanya Sudah Minta Maaf

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:41 WIB
Prabowo Bersyukur Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945: Rajanya Sudah Minta Maaf
Menhan Prabowo Subianto (Foto : MPI)
JAKARTA - Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, setelah sebelumnya mereka kukuh bahwa Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949, seiring dengan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyambut baik pengakuan yang disampaikan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte itu. Prabowo menegaskan, akan lebih baik jika Rutte meminta maaf atas perbuatan Belanda selama menjajah Indonesia.

"Alhamdulillah, terima kasih. Syukur-syukur juga kalau dia minta maaf atas apa yang mereka buat selama itu di Indonesia. Tapi rajanya sudah minta maaf," kata Prabowo setelah acara Dialog Kebangsaan 'Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kebhinekaan', di Gedung Utara Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023).

Prabowo menegaskan kemerdekaan Indonesia memang diproklamirkan pada Agustus 1945, sementara tindakan militer Belanda dalam kurun waktu 1945-1949 merupakan agresi militer.

"Kita menganggap dan berpendapat proklamasi di tahun 45. Berarti ya setiap tindakan kemiliteran mereka adalah agresi, tapi resmi kita terima kedaulatan akhir tahun 49 hasil KMB. Tapi Alhamdulillah kalau dia mengakui sekarang," katanya.

Sebagai informasi, PM Belanda Mark Rutte dalam diskusi di parlemen Belanda tentang kajian dekolonialisasi 1945-1950, mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

