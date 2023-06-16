Terseret Kurang Lebih 50 Meter, Begini Kronologi Angkot Tertemper KRL di Citayam

DEPOK - Sebuah mobil angkot B-2601-OG jurusan Terminal Depok- Depok 2 tertemper kereta rel listrik (KRL) 1187 relasi Bogor-Jakarta Kota di perlintasan sebidang Citayam atau dekat SPBU Pondok Terong, Cipayung, Depok, Jawa Barat pada Jumat (16/6/2023).

Kasatlantas Polres Metro Depok, AKBP Bonifacius Surano menjelaskan kronologi berawal angkot dari arah Barat ke Timur melewati perlintasan sebidang tidak resmi di kawasan Rawa Indah. Ketika angkot tidak berpenumpang melintas masih tidak ada KRL yang melintas.

Namun, nahas angkot tersangkut dan berusaha dibantu evakuasi oleh warga tidak berhasil. KRL relasi Bogor-Jakarta Kota melintas dan menemper angkot tersebut.

"Saat melintas di rel Bogor-Jakarta mobil bagian bawah tersangkut di Rel, kurang 10 menit di bantu warga dengan cara mendorong tidak berhasil, lanjut datang KRL dari Bogor arah Jakarta dan menabrak angkot tersebut sehingga mobil terseret kurang lebih 50 meter," kata Boni saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Jumat (16/6/2023).

Boni menambahkan penjaga perlintasan sebidang juga telah mengingatkan bahwa angkot berisiko nyangkut. Namun, sopir tetap nekat melintas hingga akhirnya tertemper.

"Penjaga perlintasan kereta sempat mengingatkan kalau mobilnya terlihat pendek takut nyangkut di perlintasan. Namun, sopir tetap nekat melintasi," ungkapnya.

Boni menjelaskan bahwa angkot dalam keadaan kosong setelah membawa rombongan ibu pengajian atau carter. Ia memastikan tidak ada korban jiwa atas insiden nahas tersebut.