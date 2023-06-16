Prabowo : Polisi Kita Lahir Bukan dari Bentukan Kolonial, Angkat Senjata Ikut Perang

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada seluruh personel kepolisian untuk menjadi pribadi yang tangguh dan unggul demi terciptanya fondasi keamanan negara yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan dengan tema "Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Kebhinekaan" Di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (16/6/2023).

"Negara bangsa dan rakyat menanti dharma baktimu. Jadilah polisi yang unggul, jadilah Bhayangkara yang tangguh. Itu pesan saya. Jadi kita butuh polisi yang unggul," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, dalam sejarah peradaban manusia, negara yang kuat dan berhasil selalu memiliki polisi yang unggul dan hebat, serta dicintai rakyat.

"Lahirnya polisi kita dari sejarah, polisi kita bukan bentukan dari kolonial. Polisi kita angkat senjata ikut perang, ikut perang untuk merdeka. Kita bahu-membahu dengan semua unsur lain," ucapnya.