Siapa Pemilik Pesantren Al Zaytun?

JAKARTA- Siapa pemilik pesantren Al Zaytun menarik untuk dibahas. Hal ini dikarenakan viralnya akibat kontroversial yang dilakukan pimpinannya.

Sejumlah ajaran di ponpes tersebut menyimpang dan sesat. Salah satunya para santri diperbolehkan berzina asal menebus dengan uang Rp2 juta.Masyarakat Indramayu yang resah akhirnya melakukan aksi demonstrasi terhadap ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu.

BACA JUGA: Dosen UPN Veteran Jakarta Sampaikan Pentingnya Keahlian Public Speaking pada Santri Pesantren Al Kamilah

Adapun siapa pemilik pesantren Al Zaytun adalah usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Pembangunan pesantren ini dimulai pada 13 Agustus 1996 silam. Kemudian, dibuka awal pembelajaran dilaksanakan pada 1 Juli 1999.

Seperti diketahui, Ponpes Al Zaytun disebut sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara ("the largest Islamic madrasah in Southeast Asia").