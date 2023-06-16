Pesan Prabowo untuk Anggota Polri: Jadilah Bhayangkara yang Unggul dan Tangguh

BANDUNG - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan dengan tema "Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Kebhinekaan" di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jum'at (16/6/2023).

Prabowo berpesan kepada seluruh prajurit kepolisian untuk menjadi pribadi yang tangguh dan unggul demi terciptanya pondasi keamanan negara yang kuat.

"Negara bangsa dan rakyat menanti dharma baktimu, jadilah polisi yang unggul, jadilah bhayangkara yang tangguh, itu pesan saya. Jadi kita butuh polisi yang unggul," pesan Prabowo.

Menhan juga menjelaskan bahwa dalam sejarah peradaban manusia, negara yang kuat dan negara yang berhasil selalu memiliki polisi yang unggul dan polisi yang hebat, serta polisi yang dicintai rakyat.

"Dan lahirnya polisi kita dari sejarah, polisi kita bukan bentukan dari kolonial, polisi kita angkat senjata ikut perang, ikut perang untuk merdeka, kita bahu membahu dengan semua unsur lain," tegasnya.