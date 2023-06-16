Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo untuk Anggota Polri: Jadilah Bhayangkara yang Unggul dan Tangguh

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:58 WIB
Pesan Prabowo untuk Anggota Polri: Jadilah Bhayangkara yang Unggul dan Tangguh
Prabowo Subianto. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan dengan tema "Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Kebhinekaan" di Gedung Utaryo Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jum'at (16/6/2023).

Prabowo berpesan kepada seluruh prajurit kepolisian untuk menjadi pribadi yang tangguh dan unggul demi terciptanya pondasi keamanan negara yang kuat.

"Negara bangsa dan rakyat menanti dharma baktimu, jadilah polisi yang unggul, jadilah bhayangkara yang tangguh, itu pesan saya. Jadi kita butuh polisi yang unggul," pesan Prabowo.

Menhan juga menjelaskan bahwa dalam sejarah peradaban manusia, negara yang kuat dan negara yang berhasil selalu memiliki polisi yang unggul dan polisi yang hebat, serta polisi yang dicintai rakyat.

"Dan lahirnya polisi kita dari sejarah, polisi kita bukan bentukan dari kolonial, polisi kita angkat senjata ikut perang, ikut perang untuk merdeka, kita bahu membahu dengan semua unsur lain," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189569/prabowo-yflS_large.jpg
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement