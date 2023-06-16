Menteri Nasdem Siti Nurbaya Mendadak Menghadap Jokowi, Ada Apa?

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari ini Jumat (16/6/2023).

Kehadiran Siti yang juga politikus Partai Nasdem ke Istana adalah untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Benar Menteri LHK Bu Siti Nurbaya dipanggil Bapak Presiden," kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya.

Bey menjelaskan bahwa Siti dipanggil oleh Jokowi untuk membahas mengenai polisi udara. "Terkait polisi udara," kata Bey.

Pantauan di Istana, sekitar pukul tampak mobil RI 38 yang merupakan mobil dinas Siti terparkir di sekitaran pintu masuk Istana Negara.

Namun, tak lama mobil tersebut pindah ke lokasi lainnya menuju pintu keluar di dekat Istana Merdeka. Berpindahnya mobil tersebut diduga untuk menjemput Siti yang telah bertemu dengan Jokowi.