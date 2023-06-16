Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orangtua dan Adik Dito Mahendra Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Senpi Ilegal

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:33 WIB
Orangtua dan Adik Dito Mahendra Penuhi Panggilan Bareskrim Terkait Senpi Ilegal
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. (MNC Portal/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Orangtua dan adik Dito Mahendra menghadiri panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri.

Mereka menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra.

"Adik dan orangtua (ibu) DM datang memenuhi panggilan hari ini jam 13.00," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada awak media, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Menurut Nurul, setelah kehadiran dari pihak yang bersangkutan, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik Dit Tipidum Bareskrim," ujar Nurul.

B adik dari Dito Mahendra seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu, 14 Juni 2023.

Sementara orangtua Dito Mahendra harusnya menjalani pemeriksaan dalam perkara senpi ilegal pada Kamis, 15 Juni 2023.

Bareskrim Polri sudah menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka kasus senpi ilegal, berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023.

Dalam hal ini, Dito disangka melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177093//pria_bawa_senpi_rakitan_di_rs_sumber_waras-JX7O_large.jpg
Polisi Tangkap Pria Bersenpi Rakitan di RS Sumber Waras, Dalihnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152547//nikita_mirzani-FGUv_large.jpg
Hot Gossip: Nikita Mirzani Histeris di Ruang Sidang, Nindy Ayunda dan Dito Mahendra Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152492//nindy_ayunda-lAEv_large.jpg
Nindy Ayunda Akhirnya Akui Sudah Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134179//pengacara-xEPw_large.jpg
Ini Tampang Pengacara yang Terciduk Bawa Senpi-Sabu saat Kecelakaan di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134162//narkoba-XZ0d_large.jpg
Pengacara Tertangkap Bawa Senpi-Sabu di Jakpus Positif Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/338/3134149//penjara-VHDP_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Pengacara Terciduk Bawa Senpi-Sabu di Jakpus Dijerat Pasal Berlapis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement