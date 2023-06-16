Presiden Jokowi Minta Menteri LHK Antisipasi Musim Kemarau Panjang

Presiden Jokowi meminta Menteri LHK antisipasi musim kemarau panjang. (Dok Biro Pers Setpres/tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dapat mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lama pada 2023 ini.

"Bapak Presiden mengingatkan juga musim kemarau di tahun ini akan lebih panjang karena BMKG sudah memberikan prediksi pada 2023 ini akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari pada tahun-tahun sebelumnya," kata Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

"Jadi Bapak Presiden minta Kementerian LHK mengantisipasi hal ini dengan berkoordinasi, bekerjasama dengan instansi terkait," tuturnya.

Bey mengatakan, Siti juga melapor kepada Jokowi mengenai Konferensi Perubahan Iklim COP28 di Dubai yang akan digelar akhir 2023.

"Menteri LHK melaporkan COP28 yang akan dilaksanakan di UEA pada akhir tahun dan juga melaporkan alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki," kata Bey.