HOME NEWS NASIONAL

Messi Absen Lawan Timnas, Effendi Syahputra: Kesempatan Indonesia Imbangi Permainan Argentina

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:04 WIB
Messi Absen Lawan Timnas, Effendi Syahputra: Kesempatan Indonesia Imbangi Permainan Argentina
Effendi Simbolon (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyebutkan absennya beberapa pemain kunci Argentina pada FIFA Matchday nanti menjadi kesempatan skuad Garuda mengimbangi permainan La Albiceleste.

Seperti diketahui, media Argentina menyebutkan, selain Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Othamendi dikabarkan juga absen bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Ketidakhadiran ketiga ini positifnya kita sikapi sebagai berkah yang mana tahu kekuatan Argentina akan berkurang dan chance buat Indonesia untuk mencoba mengimbangi secara pernainan di lapangan dengan tim juara dunia ini," kata Effendi, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyatakan, absennya tiga pemain tersebut menjadi kabar yang tidak mengenakkan.

Menurutnya, ketiga pemain yang dimaksud merupakan pemain kunci di skuad Argentina, sehingga akan mengurangi kolektivitas permainan tim.

 BACA JUGA:

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, publik pecinta sepak bola nasional harus menerima dengan lapang dada jika mereka benar-benar absen pada 19 Juni nanti.

