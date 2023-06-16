Messi Absen Lawan Timnas, Effendi Syahputra: Kesempatan Indonesia Imbangi Permainan Argentina

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyebutkan absennya beberapa pemain kunci Argentina pada FIFA Matchday nanti menjadi kesempatan skuad Garuda mengimbangi permainan La Albiceleste.

Seperti diketahui, media Argentina menyebutkan, selain Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Othamendi dikabarkan juga absen bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Ketidakhadiran ketiga ini positifnya kita sikapi sebagai berkah yang mana tahu kekuatan Argentina akan berkurang dan chance buat Indonesia untuk mencoba mengimbangi secara pernainan di lapangan dengan tim juara dunia ini," kata Effendi, Jumat (16/6/2023).

Effendi Syahputra menyatakan, absennya tiga pemain tersebut menjadi kabar yang tidak mengenakkan.

Menurutnya, ketiga pemain yang dimaksud merupakan pemain kunci di skuad Argentina, sehingga akan mengurangi kolektivitas permainan tim.

Politisi Partai Perindo melanjutkan, publik pecinta sepak bola nasional harus menerima dengan lapang dada jika mereka benar-benar absen pada 19 Juni nanti.