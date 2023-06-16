Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei IPO: TGB Zainul Majdi Melejit Jadi Cawapres Ganjar Usai Kerjasama Perindo-PDIP

Kiswondari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:09 WIB
Survei IPO: TGB Zainul Majdi Melejit Jadi Cawapres Ganjar Usai Kerjasama Perindo-PDIP
Ganjar Pranowo-TGB HM Zainul Majdi. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Nama Ketua Harian DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) TGB Muhammad Zainul Majdi melejit dalam daftar kandidat calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo berdasarkan rilis survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru. TGB menempati urutan ketiga dengan 8,3% setelah Erick Thohir 26,8% dan Mahfud MD 13,5%.

"(Setelah Erick Thohir) Di Ganjar Pranowo ada (nama cawapres) Mahfud MD 13,5%, kemudian TGB Muhammad Zainul Majdi 8,3%," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam pemaparan survei yang berjudul "Peta Elektoral Koalisi Partai & Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024", di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Dedi menjelaskan, alasannya mungkin karena silaturahmi Partai Perindo ke Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus penandatanganan MoU kerja sama politik Pemilu 2024 pekan lalu. Waktunya berbarengan dengan waktu pelaksanaan survei.

"Ini mungkin gara-gara silaturahmi Perindo dengan PDI Perjuangan, karena pada saat silaturahmi itu terjadi survei sedang dilakukan," tuturnya.

Itu karena, kata Dedi, nama TGB tidak ada dalam daftar cawapres Prabowo Subianto dan muncul pada daftar cawapres Anies, tapi posisinya rendah.

"Jadi momentumnya pas, karena TGB tidak ada di Prabowo, ada di Anies tapi posisinya rendah sekali hanya 1,3%," ujar Dedi.

