INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Pencopetan Terekam CCTV di Mall Kawasan Grogol Petamburan

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:33 WIB
Aksi Pencopetan Terekam CCTV di Mall Kawasan Grogol Petamburan
Aksi Pencopetan terekam CCTV di Grogol Petamburan (Foto: @jakartabarat24jam)
JAKARTA - Aksi pencopetan terjadi sebuah Mall kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa itu terekam oleh kamera CCTV dan beredar luas di media sosial (medsos).

Dari video CCTV yang dilihat, peristiwa itu berlangsung singkat. Terduga pelaku beraksi ketika korban sibuk memilah pakaian yang hendak dibeli di sebuah toko.

Dalam keterangan video disebutkan, barang yang digasak pelaku yakni sebuah handphone. "Aksi copet sebuah HP di salah satu mall di Grogol Petamburan, pada Minggu (11/6/2023)," tulis keterangan akun instagram @jakartabarat24jam, dikutip Jumat (16/6/2023).

Terkait hal ini, Kapolsek Tanjung Duren Kompol Muharram Wibisono menyebut, pihaknya belum mendapat laporan dari korban terkait aksi pencurian itu.

"Sampai saat ini, belum ada laporan korban yang dirugikan atas peristiwa tersebut," kata Wibisono saat dikonfirmasi, Jumat.

Wibisono mengatakan, pihak kepolisian masih mendalami terkait kebenaran tempat kejadian peristiwa (TKP) dalam video itu. Pasalnya, tata letak pakaian yang dipajang tidak menyerupai seperti mall-mall yang ada di wilayah Grogol Petamburan.

"Karena untuk mengidentifikasi berdasarkan video, yang cirinya mirip dengan mall atau pertokoan di wilayah hukum (Polsek Tanjung Duren) itu belum ada yang identik," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Grogol Petamburan CCTV viral
