Erick Thohir Cawapres dengan Elektabilitas Tertinggi untuk Semua Capres

JAKARTA - Dalam rilis survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), nama Erick Thohir muncul sebagai calon wakil presiden (cawapres) paling unggul dengan perolehan 15,5% di atas Mahfud MD 11,1%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 10,9%, Ridwan Kamil 6,7%, Sandiaga Uno 6,5% dan nama lainnya di bawah 4%.

Bahkan, Erick Thohir juga unggul di simulasi pasangan ketiga capres unggulan yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan.

"Jika hari ini dilaksanakan Pemilihan Presiden, siapakah yang Bapak/Ibu anggap paling layak dipilih sebagai Wakil Presiden?," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam pemaparan survei yang berjudul "Peta Elektoral Koalisi Partai & Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024", di Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Dalam simulasi capres-cawapres, nama Erick juga unggul saat dipasangkan dengan ketiga capres unggulan. Dengan Ganjar, Erick mendapat 26,8%; dengan Prabowo, Erick mendapat 21,4%; dan dengan Anies, Erick memperoleh 20,5%.

Survei ini digelar pada tanggal 5-13 Juni 2023 dengan Metode Multistage Random Sampling. Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2,9%, dengan tingkat akurasi data 95%.

Setting pengambilan samplemenggunakan teknik multistage random sampling(MRS),.atau pengambilan sample bertingkat.