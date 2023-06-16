Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peneliti Indikator Politik: Erick Thohir Berpeluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2024

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:09 WIB
Peneliti Indikator Politik: Erick Thohir Berpeluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2024
Prabowo dan Erick Thohir dalam sebuah pertemuan. (Foto: Kemenhan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai berpeluang mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam duet calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024 mendatang. Duet Prabowo - Erick Thohir dinilai memiliki chemistry yang kuat.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menganalisis, Erick Thohor terus didorong Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju sebagai cawapres. Menurutnya, bidikan PAN yakni menjodohkan Erick Thohir dengan Prabowo.

“Melihat dinamika komunikasi politik yang dibangun PAN akan lebih berpeluang untuk menjodohkan Prabowo Subianto dengan Erick Thohir,” ucap Bawono, Jumat (16/6/2023).

Menurut dia sosok Erick Thohir menjadi sosok tepat bagi Prabowo dikarenakan sejumlah alasan. Keduanya, dinilainya terbukti memiliki banyak mempunyai banyak kesamaan menyoal pembangunan bangsa ke depan.

Dia mengungkapkan hubungan baik Prabowo dan Erick Thohir menjadi bekal kuat menghadapi Pilpres mendatang. Hal tersebut didapatkan keduanya berkat posisi sebagai menteri dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Karena dua orang ini berada dalam satu tim kerja tim Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi,” terang Bawono.

Halaman:
1 2
      
