Bacaleg Perindo Harap Bantuan Gerobak Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 dari Partai Perindo, Ani Kusumadewi menghadiri pembagian Gerobak Perindo di Jakarta, Jumat (16/6/2023). Dia berharap bantuan gerobak ini dapat membangkitkan perekonomian masyarakat.

"Semoga setelah kita memberikan gerobak usaha teman-teman UMKM ini semakin maju dan membangkitkan perekonomian Indonesia," kata Ani saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Bacaleg Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, program tersebut merupakan aksi nyata dari garis besar perjuangan Partai Perindo, yakni untuk Indonesia sejahtera.

"Ini merupakan komitmen dari Partai Perindo yang terus menyalurkan gerobak, untuk mendukung UMKM di Indonesia terus bertumbuh," ujarnya.

Selain itu, hadir juga bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 3 dari Partai Perindo, Indra Wu. Dalam kesempatan tersebut, Indra menyebutkan program Gerobak Partai Perindo merupakan langkah yang tepat bagi membantu UMKM pasca Pandemi Covid-19.