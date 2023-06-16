Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Harap Bantuan Gerobak Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:25 WIB
Bacaleg Perindo Harap Bantuan Gerobak Bangkitkan Ekonomi Masyarakat
Partai Perindo bagikan gerobak untuk pelaku UMKM (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 2 dari Partai Perindo, Ani Kusumadewi menghadiri pembagian Gerobak Perindo di Jakarta, Jumat (16/6/2023). Dia berharap bantuan gerobak ini dapat membangkitkan perekonomian masyarakat.

"Semoga setelah kita memberikan gerobak usaha teman-teman UMKM ini semakin maju dan membangkitkan perekonomian Indonesia," kata Ani saat pembagian gerobak di Kantor DPP Partai Perindo jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Bacaleg Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, program tersebut merupakan aksi nyata dari garis besar perjuangan Partai Perindo, yakni untuk Indonesia sejahtera.

"Ini merupakan komitmen dari Partai Perindo yang terus menyalurkan gerobak, untuk mendukung UMKM di Indonesia terus bertumbuh," ujarnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, hadir juga bacaleg DPRD DKI Jakarta dapil 3 dari Partai Perindo, Indra Wu. Dalam kesempatan tersebut, Indra menyebutkan program Gerobak Partai Perindo merupakan langkah yang tepat bagi membantu UMKM pasca Pandemi Covid-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement