Polri Ungkap Modus Tertinggi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

JAKARTA - Satgas TPPO Polri mengungkap modus tertinggi yang dilakukan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Sementara 3 modus tertinggi kejahatan perlindungan migran yakni membujuk 36 kasus, mengangkut atau membawa 12 kasus, dan penipuan 9 kasus," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Terkait motif, kata Ramadhan, untuk kejahatan TPPO terbanyak yakni ekonomi ada 123 kasus. Selanjutnya karena sengaja ada 69 kasus dan permasalahan sosial 21 kasus.
"Untuk kejahatan perlindungan migran, tertinggi motifnya karena sengaja sebanyak 32 kasus, ekonomi 30 kasus dan permasalahan sosial 6 kasus," ujar Ramadhan.
Sementara itu, Satgas TPPO Polri saat ini telah menerima 314 laporan polisi terkait TPPO dan kejahatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).