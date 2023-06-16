Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawalsu Akan Laporkan KPU ke DKPP soal Akses Silon

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:27 WIB
Bawalsu Akan Laporkan KPU ke DKPP soal Akses Silon
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan akan melaporkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam pengawasan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Laporan itu akan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

"Pertama adalah DKPP, karena sebagai peyelenggara kita menghormati teman-teman, dari pada nanti kena pelanggaran administrasi," ucap Bagja kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

 BACA JUGA:

Ia mengaku pihaknya, sebenarnya sudah melayangkan tiga surat soal keterbatasan mengakses silon. Surat itu belum juga ditanggapi KPU, sebab Bawaslu masih diberikan akses selama 15 menit untuk mengakses Silon.

Bagja menegaskan surat keempat yang hari ini dikirim Bawaslu ke KPU untuk segera direspon. Sebab kalo ini, Bawaslu memberikan tenggat waktu hingga Senin 19 Juni 2023.

 BACA JUGA:

"Tenggatnya begitu surat dikirim hari Senin bisa jalan harus lebih dari 15 menit," ujar Bagja.

Ia berjanji informasi tengang bacaleg tentu akan dijaga kerahasianya. Dirinya mengatakan, jika KPU khawatir data informasi Bacaleg akan disebarluaskan oleh Bawaslu, pihaknya menerima dikenakan sangsi pidana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement