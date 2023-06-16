Prabowo Cium Anak-Anak dan Doakan Jadi Orang Sukses saat Berkunjung ke Lembang

Prabowo cium anak dan doakan jadi orang sukses saat ke Lembang/Foto: Ist

LEMBANG - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi Koramil 0912/Lembang, Bandung, Kamis (16/6/2023).

Dalam kunjungan ini, Prabowo membagikan secara seremonial 25 unit motor untuk para Bintara Pembina Desa (Babinsa) sekaligus menyapa masyarakat.

Ada momen menarik saat pembagian tersebut, Prabowo yang dikerumuni masyarakat untuk bersalaman secara spontan langsung menghampiri anak kecil yang sedang digendong ibunya. Prabowo kemudian menggendong, mencium serta memberikan cendera mata.

"Tadi beliau senang sekali melihat anak saya, mungkin beliau senang anak kecil, dan tadi beliau juga langsung mencium dan memberikan cendera mata. Dan reaksi anak saya pun senang, langsung diumpetin enggak boleh dilihat tadi sama saya, teman-temannya juga enggak boleh," cerita Ibu Nendah sumringah.

Tak hanya mencium, sang ibu juga mengatakan Prabowo sempat membisikkan doa agar anaknya yang berusia 3,5 tahun agar kelak menjadi anak berguna untuk bangsa.

"Habis mencium beliau membisikkan doa, isinya itu anak saya dewasa kelak menjadi anak sukses," kata Ibu Nendah.