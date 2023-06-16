Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Cium Anak-Anak dan Doakan Jadi Orang Sukses saat Berkunjung ke Lembang

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |22:20 WIB
Prabowo Cium Anak-Anak dan Doakan Jadi Orang Sukses saat Berkunjung ke Lembang
Prabowo cium anak dan doakan jadi orang sukses saat ke Lembang/Foto: Ist
A
A
A

 

LEMBANG - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengunjungi Koramil 0912/Lembang, Bandung, Kamis (16/6/2023).

Dalam kunjungan ini, Prabowo membagikan secara seremonial 25 unit motor untuk para Bintara Pembina Desa (Babinsa) sekaligus menyapa masyarakat.

 BACA JUGA:

Ada momen menarik saat pembagian tersebut, Prabowo yang dikerumuni masyarakat untuk bersalaman secara spontan langsung menghampiri anak kecil yang sedang digendong ibunya. Prabowo kemudian menggendong, mencium serta memberikan cendera mata.

"Tadi beliau senang sekali melihat anak saya, mungkin beliau senang anak kecil, dan tadi beliau juga langsung mencium dan memberikan cendera mata. Dan reaksi anak saya pun senang, langsung diumpetin enggak boleh dilihat tadi sama saya, teman-temannya juga enggak boleh," cerita Ibu Nendah sumringah.

 BACA JUGA:

Tak hanya mencium, sang ibu juga mengatakan Prabowo sempat membisikkan doa agar anaknya yang berusia 3,5 tahun agar kelak menjadi anak berguna untuk bangsa.

"Habis mencium beliau membisikkan doa, isinya itu anak saya dewasa kelak menjadi anak sukses," kata Ibu Nendah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189569/prabowo-yflS_large.jpg
Tinjau Pengungsian, Prabowo Minta Maaf karena Tak Punya Tongkat Nabi Musa tapi Akan Kerja Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186394/prabowo_tunjuk_pratikno_jadi_koordinator_percepatan_penanganan_bencana_di_sumatera-qMo8_large.jpg
Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186322/presiden_prabowo_dan_ratu_maxima-CtW6_large.jpg
Momen Pertemuan Prabowo dan Ratu Máxima Bahas Kesehatan Keuangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186286/wamendagri-nM5Q_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana Bahas Bencana di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement