Ganjar Gelar Sekolah Virtual untuk Warga Miskin dan Difabel, Syafril Nasution: Perlu Ditiru

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuat terobosan sekolah virtual bagi siswa kategori miskin dan difabel. Program tersebut memungkinkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring.

Dalam program tersebut, Ganjar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng mendorong siswa semangat belajar dengan fasilitas gawai serta pulsa internet secara gratis hasil kerjasama dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.

BACA JUGA:

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Syafril Nasution menyatakan apa yang dilakukan Pemprov Jateng perlu diikuti provinsi lainnya di Indonesia.

Syafril Nasution, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil I Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten dan Kota Semarang, Kendal, dan Salatiga itu menyebutkan, masyarakat miskin dan difabel bukan hanya ada di Jateng.

BACA JUGA:

Untuk itu, hal yang dimaksud perlu dilakukan oleh Pemprov lainnya sebagai upaya memenuhi hak pendidikan kepada semua lapisan warga negara.

"Ini bagus sekali ditiru dan diikuti oleh Pemprov lainnya, sehingga kita benar-benar memberikan harapan kepada mereka dalam berprestasi di dunia pendidikan seperti masyarakat umum lainnya," kata Syafril, Jumat (16/6/2023).

Sebelumnya, Ganjar juga menyempurnakan terobosan sekolah virtual ini dengan keterlibatan sekolah formal. Pihak sekolah akan mendampingi siswa kategori miskin dan difabel dengan pendampingan profesional-berkualitas.

“Jadi ada sekolah-sekolah formal yang mendampingi mereka sehingga dari sisi kualitas pasti terjaga, pendampingannya terjaga, dan anaknya mendapatkan kesempatan yang lebih baik,” kata Ganjar saat ditemui di SMAN 1 Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jateng, Kamis (15/6/2023).