Kolaborasi IPTI - Prima DMI, Dorong Semangat Enterpreneur Lewat Gerakan Ekonomi Masjid

JAKARTA - Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (Prima DMI) di kantor DMI, Jakarta, Jumat (16/06/2023).

Penandatangan dilakukan oleh Ketua Umum PP Prima DMI Munawar Kholil dan Ketua Umum DPP IPTI Ardy Susanto, yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Umum PP DMI H. M Jusuf Kalla, Sekretaris Jenderal PP DMI Imam Addaruqutni, Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Wilianto Tanta yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum (WKU) PSMTI Departemen Hubungan Organisasi Lintas Agama Rudi Rusdiah, Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Serian Wijatno dan Sekretaris Ketua Harian II Sudiono Chung.

Kerja sama ini dilakukan untuk mendorong sinergi dan kolaborasi wirausaha melalui gerakan ekonomi masjid, dari ummat kuatkan rakyat di bidang UMKM.

Ketua Umum PP DMI yang juga Wakil Presiden ke 10-12 H. M Jusuf Kalla mengapresiasi terwujudnya kerja sama antara IPTI dan Prima DMI.

JK menyampaikan melalui kerja sama ini, Prima DMI dapat belajar dengan pemuda Tionghoa Indonesia dalam membangun usaha yang memiliki jiwa semangat enterpreneur.

"Semangat enterpreneur itu haruslah dibarengi dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman itu diikuti dengan pembelajaran sambil bekerja, sehingga itulah yang dinamakan pengalaman adalah guru yang terbaik," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla (JK) melanjutkan, masyarakat Tionghoa mempunyai kemampuan yang tinggi karena semangat dan kerja keras dalam ekonomi serta kemampuan marketing yang baik. "Inilah yang harus dipelajari dan contoh-contoh. Karena itulah maka kerjasama antara pemuda masjid ini dan pemuda Tionghoa penting," jelas JK.

Menurut JK, IPTI adalah yang tepat untuk bersama-sama berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang berbisnis.

Disampaikan JK, bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta.

“Pembicaraan saya dengan Wili sekitar tiga bulan yang lalu. Saya sampaikan ke Wili untuk membikin kerja sama antara pemuda Masjid dengan Pemuda Tionghoa, katakan tiap bulan atau tiap minggu menggelar pertemuan atau mengunjungi salah satu perusahaan,” ungkap JK.