INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kakek Lecehkan Bocah 4 Tahun di Tangerang, Polisi Pulihkan Psikologis Korban

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:47 WIB
Kakek Lecehkan Bocah 4 Tahun di Tangerang, Polisi Pulihkan Psikologis Korban
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Tangerang Kota berupaya memulihkan psikologis bocah perempuan berumur 4 tahun yakni NP yang menjadi korban pelecehan AR, seorang kakek berusia 64 tahun.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pihaknya bakal menggandeng Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan instansi lain guna memulihkan psikologis NP.

"Kami ada rencana akan mengunjungi rumah korban dan berkoordinasi dengan KPAI, untuk pendampingan P2TP2A, kemudian PPA, kemudian dengan KPAI sedang kami koordinasikan untuk melakukan pendampingan terhadap korban," ujar Dwi kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Dwi menambahkan, Ia belum bisa membeberkan terkait motif terjadinya pencabulan tersebut. Namun, pihaknya akan mendalami terkait hal tersebut.

"Sementara (motif) belum (diketahui). Sementara masih kami dalami terkait motif," paparnya.

Sebelumnya, Pria Lanjut Usia (Lansia) berinisial AR (65) terduga pelaku pelecehan bocah perempuan (4) di kawasan Kecamatan Larangan, Kota Tangerang akhirnya ditangkap.

Halaman:
1 2
      
