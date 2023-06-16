Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU Depok Buka Pendaftaran Anggota Baru Periode 2023-2028, Ini Syaratnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |06:19 WIB
KPU Depok Buka Pendaftaran Anggota Baru Periode 2023-2028, Ini Syaratnya
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok membuka pendaftaran calon anggota baru untuk periode 2023-2028. Adapun pendaftaran dibuka mulai tanggal 13-24 Juni 2023.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan rekrutmen bakal Calon Anggota KPU Kota Depok tersebut berdasarkan Keputusan KPU Nomor 557 Tahun 2023 tentang Jadwal dan Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU kabupaten/kota pada 91 kabupaten/kota di 9 Provinsi periode 2023–2028.

Kota Depok masuk kedalam tim seleksi calon anggota KPU kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat 3.

“Saya mengajak kepada putra dan putri terbaik Depok untuk mendaftarkan diri serta mengikuti seleksi yang sedang dilaksanakan ini,” kata Nana dalam keterangannya dikutip, Jumat (16/6/2023).

Nana menambahkan terdapat sejumlah syarat yang diberlakukan bagi para pelamar. Antara lain warga negara Indonesia, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 tahun, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, sementara syarat lainnya yang bisa diakses pada website KPU Kota Depok.

Kemudian, pelamar mendaftar dan mengunggah dokumen terlebih dahulu melalui laman siakba.kpu.go.id sampai dengan status berkas diterima. Lalu, menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 rangkap asli dan 1 rangkap salinan yang dimasukkan kedalam stop map warna biru.

Halaman:
1 2
      
