Lokasi Samsat Keliling di 14 Wilayah Hari Ini

, Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:01 WIB

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyediakan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling hari ini, Jumat (16/6/2023).

Layanan tersebut untuk membantu para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek).

Berikut ini 14 wilayah Jadetabek yang tersedia:

1. Samling Jakpus : Halaman Parkir Samsat Jakpus dan Lapangan Banteng Pukul 08.00-14.00 WIB.

2. Samling Jakut : Hal parkir Samsat dan Masjid Almusyawarah Kelapa Gading Pukul 08.00-14.00 WIB.

3. Samling Jakbar : Mall Citraland Jakbar Pukul 09.00-14.00 WIB.

4. Samling Jaksel : Lapangan parkir Samsat Jaksel dan Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Pukul 08.00-14.00 WIB.

5. Samling Jaktim Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramaj Jati Pukul 08.00-15.00 WIB.

6. Samling Kota Tangerang : Halaman parkir Samsat Kota Tangerang, Palem Asem Karawaci dan Perumnas 2 Karawaci Pukul 08.00-14.00 WIB.

7. Samling Ciledug : Rukan Fresh Market Green Lake City Ketapang Cipondoh Ciledug Pukul 09.00-12.00 WIB dan Kantor Kecamatan Pinang Pukul 09.00-14.00 WIB.